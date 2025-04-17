СК проверяет информацию об избиении подростков в Калининграде

Следственный комитет проводит проверку сообщения об избиении подростков в Калининграде. Итоговый доклад будет представлен в центральный аппарат ведомства, сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, «группа мужчин крепкого телосложения, личности которых устанавливаются, проникли на территорию частного домовладения и избили подростков. Пострадавшим причинены различные телесные повреждения и потребовалась медицинская помощь», уточнили в СК.

По данному факту организована процессуальная проверка. Председателем СК России дано поручение возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.