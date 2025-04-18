Житель Пионерского обвиняется в стрельбе из пистолета по строителям

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В суд поступило уголовное дело по обвинению 50-летнего жителя Пионерского в стрельбе из пистолета по строителям из-за шума. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, в феврале 2025 года днём обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился по месту своего жительства в одном из многоквартирных жилых домов по ул. Комсомольской в Пионерском, напротив которого производились строительные работы на объекте. Из-за доносящегося со стройки шума мужчина, предварительно взяв из сейфа огнестрельный бесствольный пистолет ограниченного поражения и зарядив его одним патроном травматического действия, вышел на балкон своей квартиры и выстрелил в направлении строителей. Рабочие не получили телесных повреждений, однако им «были причинены морально-нравственные переживания».

Уточняется, что разрешение на хранение и ношение охотничьего, огнестрельного и пневматического оружия и патронов к нему житель Пионерского получил в 2019 году. Тогда же он приобрёл пистолет с патронами и сейф для его хранения.

Следственными органами действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ как хулиганство, то есть «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением оружия и угрозой применения насилия к гражданам».

Решается вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу.

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