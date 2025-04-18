В Полесском районе автомобиль врезался в дерево, пострадали двое детей (видео)

В Полесском районе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 18.04.2025 года в 11:50 на автодороге „Полесск-Большаково“ 35 км + 991 м Полесского района, двигался автомобиль „Плимут Вояджер“ под управлением водителя, 1993 года рождения, которая неправильно выбрала скоростной режим, в результате чего допустила наезд на придорожное дерево справа по ходу движения. В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры, 7 и 9 лет, доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в ГАИ.

Установление всех обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры района.