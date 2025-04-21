СК: в трех массажных салонах и кальянных Калининграда оказывались секс-услуги (видео)

В отношении 17 жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с 2023 года три жителя области 57, 47 и 38 лет, создали организованную группу для вовлечения граждан в занятие проституцией. Подельники подыскали три помещения в Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных. В состав ОПГ обвиняемые привлекли еще не менее 15 участников (12 женщин и 5 мужчин), выполнявших функции администраторов, охранников, обеспечивающего персонала. По данным оперслужб, в занятие проституцией было вовлечено свыше 30 женщин и как минимум один мужчина, оказывавший платные услуги лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Незаконный годовой доход, полученный в результате указанной преступной деятельности, по оперативным данным, мог составлять порядка 500 млн рублей.

Всем 17 фигурантам предъявлены обвинения. Следствием в суд направлены ходатайства о заключении под стражу трех организаторов и двух участников преступного сообщества. В притонах, а также в жилищах фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и объекты, денежные средства, носители информации, имеющие значение для доказывания. Выполняется полномасштабный комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательной базы и установление иных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Видео предоставлено пресс-службой регионального СК.