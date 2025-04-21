СК: в трех массажных салонах и кальянных Калининграда оказывались секс-услуги (видео)

Все новости по теме: Криминал

В отношении 17 жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с 2023 года три жителя области 57, 47 и 38 лет, создали организованную группу для вовлечения граждан в занятие проституцией. Подельники подыскали три помещения в Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных. В состав ОПГ обвиняемые привлекли еще не менее 15 участников (12 женщин и 5 мужчин), выполнявших функции администраторов, охранников, обеспечивающего персонала. По данным оперслужб, в занятие проституцией было вовлечено свыше 30 женщин и как минимум один мужчина, оказывавший платные услуги лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Незаконный годовой доход, полученный в результате указанной преступной деятельности, по оперативным данным, мог составлять порядка 500 млн рублей.

Всем 17 фигурантам предъявлены обвинения. Следствием в суд направлены ходатайства о заключении под стражу трех организаторов и двух участников преступного сообщества. В притонах, а также в жилищах фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и объекты, денежные средства, носители информации, имеющие значение для доказывания. Выполняется полномасштабный комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательной базы и установление иных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.



Видео предоставлено пресс-службой регионального СК.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter