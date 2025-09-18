В Калининграде главу отдела полиции обвиняют в организации проституции и взятке

В Калининграде взят под стражу начальник межмуниципального отдела полиции, обвиняемый в организации проституции на территории Калининграда и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с 1 сентября 2017 года по 18 апреля 2025 года полицейский за незаконное вознаграждение оказывал покровительство преступной группе, которая вовлекала жителей области в занятие проституцией. Всего за указанный период он получил взятку в сумме 3 420 000 рублей за общее покровительство и за совершение действий в пользу участников ОПГ.

В обоснование ходатайства о заключении обвиняемого под стражу следователь указал, что тот обвиняется в совершении четырех преступлений, два из которых являются особо тяжкими, одно тяжким и еще одно средней тяжести. При этом все они совершены им в период, когда он являлся сотрудником органов внутренних дел в должности руководителя. За каждое из инкриминируемых преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет.

Кроме того, обвиняемый является действующим должностным лицом, имеет обширные связи в правоохранительных органах и властных структурах. Имея доступ к служебной документации, он может уничтожить доказательства. Также может угрожать свидетелям, оказать на них давление.

Постановлением Ленинградского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что в трех массажных салонах и кальянных оказывались сексуальные услуги. Как сообщало региональное СК, в 2023 году три жителя области 57, 47 и 38 лет, создали организованную группу для вовлечения граждан в занятие проституцией. Подельники подыскали три помещения в Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных. В состав ОПГ обвиняемые привлекли еще не менее 15 участников. Как позже выяснило следствие, преступный бизнес существовал с 2017 года.