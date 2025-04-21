Главу стройфирмы подозревают в хищении бюджетных средств при работах в Куликово

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Суд удовлетворил ходатайство следствия, взяв под стражу руководителя строительной компании, подозреваемого в хищении бюджетных средств при проведении аварийных работ на морском побережье в п. Куликово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Как полагает следствие, в ходе выполнения контракта по проведению восстановительных работ на участках берега Балтийского моря в районе п. Куликово, заключенного в октябре 2022 года, были похищены бюджетные денежные средства в сумме 23 243 551,74 рубля. По версии следствия, собственник и руководитель фирмы-субподрядчика похитил их, не выполнив предусмотренные контрактом и проектной документацией работы и используя материалы ненадлежащего качества. В результате бюджету Калининградской области был причинен ущерб. 15 апреля подозреваемый был задержан. В ходе допроса свою причастность к совершению указанного преступления он не признал.

В обосновании ходатайства следователь указал, что С. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. При этом С. является финансово обеспеченным лицом и обладает обширными связями в органах власти и правоохранительных органах, что дает ему возможность противодействовать следствию. Поскольку С. до настоящего времени не отстранен от должности и не уволен, он имеет явную возможность оказать давление на подчиненных ему сотрудников. Кроме того, находясь на свободе, С. может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Постановлением Ленинградского районного суда в отношении подозреваемого С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая. Постановление суда не вступило в законную силу.

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