При взрыве автомобиля в Балашихе погиб замначальника главка Генштаба ВС РФ

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В пятницу, 25 апреля, при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Фольксваген Гольф» взорвался в районе дома 2 по улице Нестерова «По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — сообщает следствие. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.105, ст.222.1 УК РФ).

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