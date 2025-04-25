Поселение викингов «Кауп» оштрафовали за нарушение пожарной безопасности

Центр исторической реконструкции «Кауп» в Зеленоградском округе оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура установила, что на территории поселения не соблюдены минимальные расстояния между строениями, не обеспечен беспрепятственный проезд спецтехники, отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения и не все помещения оборудованы пожарными извещателями и системой пожарной сигнализации. Кроме того, в период проведения массовых мероприятий не были соблюдены расстояния от очага горения до зданий и сооружений, а территория вокруг костра не была очищена от горючих материалов.

Прокуратурой района внесено представление руководителю организации, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Меры по устранению нарушений были приняты, сообщает прокуратура.

Получить оперативный комментарий в «Каупе» «Новому Калининграду» не удалось из-за отсутствия руководства на месте.