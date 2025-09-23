«Кауп» оштрафовали за нарушение пожарной безопасности и пропаганду ЛГБТ (видео)

Центр исторической реконструкции «Кауп» оштрафовали на 1,4 млн руб. за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима, а также за пропаганду ЛГБТ*. Об этом «Кауп» сообщил в своём телеграм-канале.

Установлено, что 17 мая в период действия особого противопожарного режима КРОО «Центр исторической реконструкции „Кауп“» на территории Зеленоградского района провел культурно-массовое мероприятие с использованием открытого огня, сообщили в региональной прокуратуре. По данному факту прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима). По результатам рассмотрения дела организация оштрафована на 600 тыс. рублей.

«Это произошло, несмотря на принятие исчерпывающих мер по обеспечению безопасности, включая присутствие на мероприятиях добровольной пожарной дружины. Обращаем внимание, что также не было принято во внимание, что организатором является ИП, вопрос, почему штраф выписан на НКО, остается висящим в воздухе», — прокомментировал «Кауп» в своём телеграм-канале.

Видео: региональная прокуратура

Как отмечает Центр исторической реконструкции, их также оштрафовали на 800 тыс. руб. «по надуманным обстоятельствам по статье о так называемой пропаганде нетрадиционных ценностей»: «К сожалению, наши доводы о том, что никакой пропаганды, тем более нетрадиционных ценностей, не было, а организатором мероприятия, прошедшего еще в июне, является индивидуальный предприниматель (ИП), а не НКО „Кауп“, не были услышаны ни судом, ни прокуратурой. Все необоснованно обвинительные документы составлены на НКО, которая в принципе не обладает правомочностью нести ответственность за данное событие». На следующей неделе также назначено рассмотрение ещё одного протокола по другой части этой статьи ещё на 800 тыс. руб.

По словам «Каупа», наложение штрафов на сумму в миллионы рублей «неминуемо» приведет к тяжёлым финансовым последствиям и поставит под угрозу существование всего проекта.

«„Кауп“ плодотворно работает с 2016 года. За это время проведено множество масштабных мероприятий всероссийского уровня, став действительно значимым культурным и туристическим центром для всего региона. Ежегодно площадку посещают более 20 тыс. туристов. В состав проекта входят 120 активных человек: ремесленники, фаер-артисты, реконструкторы. Мы не просим отмены контроля, мы просим всего лишь справедливости и законности. Мы, конечно же, будем обжаловать все незаконные решения. Ибо уверены в своей правоте», — добавили в «Каупе».

Напомним, что в апреле «Кауп» оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности. Прокуратура установила, что на территории поселения не соблюдены минимальные расстояния между строениями, не обеспечен беспрепятственный проезд спецтехники, отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения и не все помещения оборудованы пожарными извещателями и системой пожарной сигнализации.

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.