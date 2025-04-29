«Водоканал»: в Калининграде частная стройфирма повредила водопровод на Артиллерийской

«Водоканал»: в Калининграде частная стройфирма повредила водопровод на Артиллерийской
Фото пресс-службы «Водоканала»
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

При осуществлении работ по прокладке кабеля частная строительная организация повредила водопровод в районе ул. Артиллерийской, 54. Возникла утечка. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

«На месте уже работают аварийные бригады областного „Водоканала“, которые перекрыли водоснабжение на участке сети и приступили к ремонтным работам. Ликвидацию утечки планируется завершить до конца дня. Возможны временные перебои с водоснабжением на ул. Артиллерийской, 34, 48, 50, 52, 54, ул. Серова, 28, 30, 32, 34, ул. Старшины Дадаева, 59, 63, 71», — сообщили в организации.

В отношении виновников аварии «будут предприняты соответствующие меры за допущенные нарушения при выполнении строительных работ». О ходе работ по ликвидации аварийной ситуации можно узнать по телефону: (8 40-12) 555-151, доб. 1 (круглосуточно).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter