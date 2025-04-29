«Водоканал»: в Калининграде частная стройфирма повредила водопровод на Артиллерийской

При осуществлении работ по прокладке кабеля частная строительная организация повредила водопровод в районе ул. Артиллерийской, 54. Возникла утечка. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

«На месте уже работают аварийные бригады областного „Водоканала“, которые перекрыли водоснабжение на участке сети и приступили к ремонтным работам. Ликвидацию утечки планируется завершить до конца дня. Возможны временные перебои с водоснабжением на ул. Артиллерийской, 34, 48, 50, 52, 54, ул. Серова, 28, 30, 32, 34, ул. Старшины Дадаева, 59, 63, 71», — сообщили в организации.

В отношении виновников аварии «будут предприняты соответствующие меры за допущенные нарушения при выполнении строительных работ». О ходе работ по ликвидации аварийной ситуации можно узнать по телефону: (8 40-12) 555-151, доб. 1 (круглосуточно).