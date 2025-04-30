Из-за ДТП с участием автобуса в центре Калининграда образовались серьезные пробки

В Калининграде на перекрестке улиц Озерова и Горького в среду в районе 16 часов произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей, которое спровоцировало 9-10-балльные пробки, сообщают очевидцы.

«Столкнулись два автомобиля и автобус маршрута № 14. Они полностью перегородили движение по ул. Озерова в сторону Гаражной Советского проспекта. В итоге автомобили с Горького и Тельмана вынуждены были поворачивать направо по встречной полосе, что в свою очередь спровоцировало пробки на Озерова, Гаражной, Горького и т.п.», — сообщил очевидец.

Он также отметил, что серьезных видимых повреждений у автомобилей и автобуса нет. «Но пассажирам общественного транспорта я бы рекомендовал идти пешком», — отметил он.