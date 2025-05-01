В ДТП в Гурьевске пострадали водитель и двое детей (фото)

В Гурьевске в ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Советская и Калининградское шоссе, пострадали водитель и двое несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, столкновение двух легковых автомобилей случилось в четверг, 1 мая, в 11:55.

«В результате ДТП пострадали водитель и двое детей 2011 и 2019 года рождения, пострадавшие направлены в медицинские учреждения», — уточняет пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте аварии, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.