В ДТП в Гурьевске пострадали водитель и двое детей (фото)

В ДТП в Гурьевске пострадали водитель и двое детей (фото)
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
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В Гурьевске в ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Советская и Калининградское шоссе, пострадали водитель и двое несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, столкновение двух легковых автомобилей случилось в четверг, 1 мая, в 11:55.

«В результате ДТП пострадали водитель и двое детей 2011 и 2019 года рождения, пострадавшие направлены в медицинские учреждения», — уточняет пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте аварии, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.


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