Пенсионерка потеряла 1 млн руб., следуя указаниям мошенников

В Калининграде 77-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Аферисты запугали её обвинениями в «спонсировании иностранного государства» и выманили 1 млн руб., сообщает пресс-служба регионального МВД.

Женщине поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который сообщил, что она подозревается в спонсировании иностранного государства. Лжесотрудник настаивал на необходимости перевода всех накоплений пенсионерки на «безопасный счет» на время «следственных действий», чтобы она не стала соучастницей преступления. Женщина внесла свои сбережения в сумме 1 млн руб. на свою банковскую карту и передала ее курьеру, назвав ПИН-код. Осознав, что это были мошенники, пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».