В Калининграде на месяц приостановили работу ресторана из-за отравления посетителей

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В Калининграде суд приостановил деятельность ресторана «Изола», в котором отправились приезжие из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Судом установлено, что два жителя Санкт-Петербурга, находясь в г. Калининграде, вечером 21 апреля поужинали в ресторане „Изола“. Ночью у обоих появились симптомы острой кишечной инфекции, в связи с чем 22 апреля они обратились за медицинской помощью и на скорой помощи были доставлены в Инфекционную больницу Калининградской области. Там у них диагностировали энтероколит неясной этиологии. 29 апреля Управление Роспотребнадзора провело проверку в ресторане, в ходе которой был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — уточнили в суде.

В судебное заседание хозяйка ресторана не явилась. Тем не менее ее вина была подтверждена протоколом об административном правонарушении, объяснениями, фотоматериалами, сведениями из больницы и другими доказательствами.

ИП Л. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации в помещении ресторана «Изола» на срок 30 суток. Постановление не вступило в законную силу.

«Новый Калининград» связался с рестораном «Изола», однако от комментария там воздержались.

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