В Калининграде электросамокатчик сбил на тротуаре несовершеннолетнего велосипедиста

В Калининграде Госавтоинспекция устанавливает водителя электросамоката, покинувшего место ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По оперативной информации сегодня,08.05.2025, в районе 17 часов, в Калининграде в районе перекрестка улиц Киевская и Инженерная, на тротуаре водитель электросамоката допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение», — сообщили в ГАИ.

«Водителю электросамоката или очевидцам происшествия необходимо обратиться в ОБ ДПС (552-511 дежурная часть, 552-526 отделение розыска, 8(952)7933564 -инспектор отделения розыска ОБ ДПС)», — добавили в ведомстве.