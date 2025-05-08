Мэрия: обнаруженного в Калининграде лося благополучно вывезли за город (видео)

Замеченного в четверг утром на калининградских улицах лося удалось погрузить в наркоз и вывезти за пределы города. Об этом сообщает телеграм-канал горадминистрации.

«Если вдруг кто переживал за лося, который навёл шороху на калининградских улицах и в соцсетях, то с ним всё хорошо. Его усыпили и вывезли за город. Коллеги из Управления по делам ГО и ЧС г. Калининграда сообщают, что животное уже очнулось от наркоза, фыркнуло и пошатываясь ушло в закат сквозь красивое рапсовое поле», — отметили в мэрии.

Горвласти также поблагодарили за помощь Калининградский зоопарк, МБУ «Чистота», областных спасателей, полицию и минприроды.

Видео из ТГ-канала администрации Калининграда