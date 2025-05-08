В Калининграде погиб 13-летний подросток, упавший с крыши 9-этажки на Инженерной

В Калининграде погиб 13-летний подросток, упавший с крыши 9-этажки на Инженерной
Фото пресс-службы УМВД области
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В Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагической гибели несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о падении с высоты 13-летнего подростка поступило в полицию сегодня около 19:00. Инспекторы ПДН установили, что школьник упал с крыши 9-этажного дома на ул. Инженерной и скончался на месте от полученных травм. Перед падением он находился на крыше в компании еще одного подростка. Вместе школьники исследовали поверхность, и один из них случайно сорвался вниз. С другом погибшего мальчика работают психологи и полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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