В Калининграде погиб 13-летний подросток, упавший с крыши 9-этажки на Инженерной

В Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагической гибели несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о падении с высоты 13-летнего подростка поступило в полицию сегодня около 19:00. Инспекторы ПДН установили, что школьник упал с крыши 9-этажного дома на ул. Инженерной и скончался на месте от полученных травм. Перед падением он находился на крыше в компании еще одного подростка. Вместе школьники исследовали поверхность, и один из них случайно сорвался вниз. С другом погибшего мальчика работают психологи и полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.