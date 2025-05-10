В Калининграде самбист подозревается в нападении на сотрудницу ночного клуба

Бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо 2008 года Алексей Гончаров подозревается в нападении на девушку в ночном клубе. Об этом сообщило РИА Новости Спорт со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в калининградском клубе «Эйфория» в ночь на 8 мая. Очевидцы сообщили, что 38-летний спортсмен Алексей Гончаров не оплатил счёт и в ответ на требования сотрудницы ударил её по лицу. Отмечается, что у 26-летней девушки два перелома. Она пытается привлечь Гончарова к ответственности.

Всероссийская федерация самбо в своём телеграм-канале заявила, что изучила ситуацию с Гончаровым, и отметила, что спортсмен, «совершивший преступные действия, не является членом сборной команды России по самбо». Организация подтвердила,что в 2008 году он стал бронзовым призёром чемпионата страны, и на этом его карьера в самбо закончилась.

«Ситуацией, случившейся в ночном клубе города Калининград, занимаются соответствующие органы. Всероссийская федерация самбо подтверждает, что данный человек больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях по самбо», — заявили в Федерации самбо.

РИА Новости Спорт также отмечает, что на счету Алексея Гончарова есть один матч в смешанных единоборствах. Он прошёл в 2014 году. Тогда в Николаеве Гончаров уступил украинцу Александру Бойко.