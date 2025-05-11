Против самбиста, ударившего сотрудницу ночного клуба, возбудили уголовное дело (видео)

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении самбиста Алексея Гончарова, подозреваемого в причинении телесных повреждений сотруднице караоке-клуба. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда поступило заявление от 26-летней местной жительницы. Она сообщила, что её ударил один из посетителей, когда она находилась на работе в караоке-клубе. Полицейские установили, что телесные повреждения девушке причинил 37-летний житель Светлого, не пожелавший оплатить счёт.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Подозреваемого в причинении вреда здоровью калининградки накануне задержали полицейские. Он был доставлен в ОМВД России по Ленинградскому району, где сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Инцидент произошёл в калининградском клубе «Эйфория» в ночь на 8 мая. Очевидцы сообщили, что спортсмен не оплатил счёт и в ответ на требования сотрудницы ударил её по лицу. Отмечается, что у 26-летней девушки два перелома.

Всероссийская федерация самбо в своём телеграм-канале заявила, что изучила ситуацию с Гончаровым, и отметила, что спортсмен, «совершивший преступные действия, не является членом сборной команды России по самбо» и больше никогда не будет принимать участие в соответствующих соревнованиях.