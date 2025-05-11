Против самбиста, ударившего сотрудницу ночного клуба, возбудили уголовное дело (видео)

Против самбиста, ударившего сотрудницу ночного клуба, возбудили уголовное дело (видео)
Скриншот видео пресс-службы регионального УМВД России
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении самбиста Алексея Гончарова, подозреваемого в причинении телесных повреждений сотруднице караоке-клуба. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда поступило заявление от 26-летней местной жительницы. Она сообщила, что её ударил один из посетителей, когда она находилась на работе в караоке-клубе. Полицейские установили, что телесные повреждения девушке причинил 37-летний житель Светлого, не пожелавший оплатить счёт.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Подозреваемого в причинении вреда здоровью калининградки накануне задержали полицейские. Он был доставлен в ОМВД России по Ленинградскому району, где сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Инцидент произошёл в калининградском клубе «Эйфория» в ночь на 8 мая. Очевидцы сообщили, что спортсмен не оплатил счёт и в ответ на требования сотрудницы ударил её по лицу. Отмечается, что у 26-летней девушки два перелома.

Всероссийская федерация самбо в своём телеграм-канале заявила, что изучила ситуацию с Гончаровым, и отметила, что спортсмен, «совершивший преступные действия, не является членом сборной команды России по самбо» и больше никогда не будет принимать участие в соответствующих соревнованиях.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter