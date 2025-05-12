ГИБДД: пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста в Калининграде (фото)

В Калининграде на Правой набережной произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. О том, что смертельную аварию спровоцировал нетрезвый водитель «Фольксвагена», сообщила пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.

«По оперативной информации, водитель, управляя автомобилем „Фольксваген“, в состоянии опьянения, следовал со стороны улицы Вагоностроительной в сторону улицы Баграмяна. В районе дома № 3 допустил наезд на велосипедиста, мужчину, следовавшего в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.