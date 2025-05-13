УМВД: жителя области будут судить за вымогательство 500 тысяч у директора спортклуба

В Калининграде завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя Черняховска по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Обвиняемый под угрозой распространения сведений, порочащих спортивный клуб, вымогал у директора организации 500 тысяч рублей. Злоумышленник грозился рассказать о нарушениях, якобы имеющиеся в бассейне спортклуба после ремонта. При этом он представился председателем организации, к которой не имеет никакого отношения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.