Калининградца осудили за вымогательство 500 тысяч у руководства спортклуба

В Калининграде вынесен приговор 43-летнему местному жителю по обвинению в вымогательстве. Он требовал полмиллиона рублей с руководства спортивного клуба «Альбатрос Запад». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили «Новому Калининграду» в надзорном ведомстве, мужчина разместил в соцсети видеоролик с ложной информацией о нарушении санитарных норм в помещении бассейна после ремонта и потребовал от руководства клуба выплатить ему 500 тыс. рублей. В противном случае злоумышленник угрожал продолжить распространять сведения, подрывающие деловую репутацию спорткомплекса. При этом вымогатель представился председателем организации, к которой не имел никакого отношения.

Суд признал мужчину виновным по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.