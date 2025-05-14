В Калининграде со взломанных официальных аккаунтов сделали рассылку о заражении воды

В министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, что 14 мая злоумышленниками была взломана электронная почта сотрудника медорганизации, с которой они сделали массовую рассылку.

«Службой информационной безопасности министерства здравоохранения Калининградской области данный факт был оперативно выявлен, — сообщили в пресс-службе. — Электронная почта заблокирована. По данному факту оповещены все ответственные службы. Проводится внутренняя проверка».

Кроме того, о фейковой рассылке сообщило и управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

«В Калининградской области на официальные электронные адреса социальных учреждений поступило фейковое сообщение о ненадлежащем качестве воды в регионе от имени главного врача ГБУЗ „Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области“ Л.В.Калинина, — говорится в официальном сообщении. — Данные сведения являются полностью недостоверными! Качество питьевой воды находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора».

В управлении добавили, что в рамках социально-гигиенического мониторинга на постоянной основе проводится лабораторный контроль качества питьевой воды в разводящей сети, в источниках питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

«За текущий период в рамках социально-гигиенического мониторинга и контрольных мероприятий исследовано более 1000 проб. В текущий период результаты лабораторных исследований показателей безопасности, безвредности питьевой воды не отличаются от среднемноголетние значений. Патогенные микроорганизмы и соли тяжёлых металлов не выявлены ни в одной исследованной пробе. Призываем вас всегда обращаться к официальным источникам информации для получения достоверных данных».

Также свой комментарий прислали и представители «Водоканала». В пресс-службе предприятия пояснили, что поступающая информация о качестве водопроводной воды в Калининградской области фейковая.

«Уверены, специализированные службы уже занимаются расследованием, — заявил „Новому Калининграду“ официальный представитель „Водоканала“ Виктор Лузов. — Ежедневно с каждой станции водоподготовки областного „Водоканала“ сотрудники центральной лаборатории предприятия отбирают пробы воды, ежедневно мониторят ее качество. Исследования проводятся на современном оборудовании, у нас работают профессионалы своего дела. Лаборатория „Водоканала“ аккредитована в национальной системе аккредитации. Воду проверяем по микробиологическим и физико-химическим показателям. Все показатели фиксируются и заносятся в систему. Они соответствуют СанПиНу. Областной „Водоканал“ обслуживает 10 муниципалитетов Калининградской области. Также работают производственные лаборатории в области. Центральная лаборатория „Водоканала“ контролирует качество питьевой воды на выходе в распределительную сеть и в контрольных точках водопроводной сети по рабочей программе, согласованной с Роспотребнадзором».

Отметим, что утром 14 мая региональные СМИ получили массовую рассылку с электронных адресов «Водоканала», регионального минздрава и Роспотребнадзора, в которых сообщалось о «серьёзных проблемах с качеством воды в регионе».