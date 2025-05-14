На ул. Гагарина под колёса попал 12-летний велосипедист (видео)

На ул. Гагарина под колёса попал 12-летний велосипедист (видео)
Скриншот видео УГИБДД по Калининградской области
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В Калининграде утром в среду, 14 мая, произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об аварии в своём официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.

«По оперативной информации, сегодня, 14.05.2025 в 11:39 в городе Калининграде на перекрестке улиц Гагарина — Куйбышева водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на велосипедиста, 2012 года рождения, пересекавшего проезжую часть вблизи пешеходного перехода», — говорится в релизе ведомства.

На текущий момент на месте наезда на велосипедиста работают сотрудники Госавтоинспекции. Несовершеннолетний с места аварии направлен в медицинское учреждение.

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