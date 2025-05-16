СК: возбуждено дело по факту травмирования рабочего, упавшего с 9-метровой высоты

СК: возбуждено дело по факту травмирования рабочего, упавшего с 9-метровой высоты
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининграде по факту падения с высоты рабочего на строительном объекте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, днем 5 мая рабочий субподрядной организации, выполнявший строительно-монтажные работы при строительстве автомобильной развязки на пересечении улиц Тенистая аллея и Большая Окружная в Калининграде, упал с высоты порядка 9 метров. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, ему причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования изъята необходимая техническая и иная документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

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