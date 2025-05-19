В Калининградской области алиментщицу с долгом 170 тыс. отправили в колонию

Жительница Калининградской области получила реальный срок за неуплату алиментов на несовершеннолетнюю дочь, проживающую с отцом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Суд постановил ежемесячно взыскивать с женщины алименты в размере половины прожиточного минимума в пользу дочери 2019 года рождения. Жительница области уклонялась от исполнения родительских обязанностей, не имела официального дохода и имущества, на которые можно обратить взыскание, и накопила задолженность свыше 170 тыс. руб.

Сначала сотрудники органов принудительного исполнения привлекли должницу к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Женщине было назначено наказание в виде исправительных работ, от отбытия которого она также уклонилась. Поскольку погашение долга так и не наступило, было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Суд приговорил должницу к лишению свободы на срок восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. 70 % её дохода, который она получит по месту заключения, удержится в счет текущих алиментов и уплаты задолженности.