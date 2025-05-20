В Калининграде несовершеннолетний велосипедист попал под трамвай (видео)

Во вторник, 20 мая, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:55 на перекрестке Фестивальной аллеи и Коммунальной. Водитель трамвая допустил наезд наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Пострадавший направлен в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Видео предоставлено пресс-службой ГАИ