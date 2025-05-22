В Калининграде на улице 9 Апреля задымился трамвай (дополнено)

В Калининграде на улице 9 Апреля задымился трамвай (дополнено)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде утром в четверг, 22 мая, было остановлено трамвайное движение по улице 9 Апреля. Как сообщали очевидцы, публиковавшие видео происшествия в социальных сетях, со стороны было видно задымление в трамвае «Татра», построенном в конце 1980-х годов. Для ликвидации возгорания вагоновожатой потребовался огнетушитель и помощь водителей, остановивших свои автомобили рядом с местом ДТП.

Официальный паблик «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» сообщал, что движение трамваев маршрутов № 5 и № 3 из центра города было заблокировано «в связи с технической неисправностью трамвая».

Некоторое время трамваи указанных маршрутов следовали в объезд площади Победы по Ленинскому проспекту, улице Шевченко и далее по действующим схемам движения.

В 9:06 движение на участке было восстановлено.

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В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что, по предварительной информации, озвученной водителем трамвая, «произошло замыкание проводки у колёсной пары».

«Сейчас трамвай буксируют к месту ремонта, — уточнили в администрации. — Понять, что именно произошло, можно будет после выводов мастеров „Калининград-ГорТранса“».

Позднее появилась более конкретная информация от водителя трамвая: «По сварке оборвало кронштейн для прибортовки высоковольтных проводов, на месте сростки проводов через резиновую изоляцию потянуло дугу на заземленную часть кузова, произошло возгорание резиновой изоляции».


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