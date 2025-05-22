В Зеленоградском районе неизвестные разорили древний курганный могильник (фото)

В Зеленоградском районе неизвестные разорили древний курганный могильник (фото)
Фото предоставлено региональной Службой госохраны ОКН
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В Зеленоградском районе Калининградской области неизвестные разорили древний прусский могильник «Круглово-1», который археологи датируют VII-IV веками до нашей эры. О разрушении объекта культурного наследия сообщили представители Службы госохраны ОКН, уточнив, что уже написали обращение в правоохранительные органы с просьбой провести мероприятия по возбуждению уголовного дела и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности ещё 20 мая. Представителям Службы об акте вандализма сообщили жители региона, заметившие, что курган частично срыт.

«Согласно полученной информации, неизвестными лицами осуществляется разрушение памятника археологии с южной и восточной сторон: раскапывается курганная насыпь. В результате образующие панцирь кургана валуны разбросаны по прилегающей территории, структура кургана значительно нарушена, чем наносится вред уникальному памятнику эпохи поздней бронзы-раннего железного века», — рассказали в Службе.

Фото предоставлено региональной Службой госохраны ОКН 

Также представители Службы отметили, что «деяния, совершенные в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленных объектов археологического наследия, наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет».

В Службе уточнили, что пока непонятно, кто причинил вред могильнику, однако факт выявлен и «виновному лицу будет не до шуток».

Напомним, что приказ о включении могильника в перечень выявленных объектов культурного наследия был подписан в октябре 2021 года.

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