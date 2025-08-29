«Нескончаемый процесс»: в Калининграде поставили на учёт 9 памятников археологии

В Калининградской области за конец августа зарегистрировали сразу несколько памятников археологии в шести муниципалитетах. Только за 25 августа было подписано 9 приказов о постановке на учёт новых археологических памятников или расширении старых, а также об утверждении границ выявленных объектов археологии. В их числе:

— городище IX-XIV веков в Заречье Гурьевского округа;

— поселение Путилово-1 (I тыс. лет до н.э. — I тыс. лет н.э., XVIII-XX вв н.э.)в Зеленоградском округе;

— поселение Путилово-2 (I тыс. лет до н.э. — I тыс. лет н.э.) в Зеленоградском округе;

— селище Заречье-1 (XI-XV вв.) в Гурьевском округе;

— городище Славское-1 в Багратионовском округе (XIII-XV вв.);

— городище Советск (датировка не ясна);

— участок культурного слоя города Кёнигсберг (XVII — начало XX веков);

— некрополь Зорино-1 в Гвардейском округе (XIX — начало XX вв);

— грунтовый могильник Светлогорск-Сельский (II-XII вв.).

Руководитель Службы госохраны ОКН Калининградской области Евгений Маслов рассказал «Новому Калининграду», что археологические памятники — это «самый быстрорастущий вид объектов культурного наследия».

«Люди копают, проводят исследования, делают отчёты, выявляют новые памятники, расширяют границы старых. Это такой процесс нескончаемый, — сообщил Маслов. — Это не по нашей воле происходит. Как нам поступает, так мы и оформляем. Ну, видимо, в регионе активизировались строительные работы, предшественником которых является археология».

Маслов пояснил, что отсутствие юридически зафиксированных границ археологических памятников часто приводит к их разорению, после чего властям практически невозможно доказать свою правоту.

«У нас нет службы, которая бы занималась чисто археологией, её регистрацией, — этим занимаемся мы, зато есть четыре организации, которые проводят в области активные археологические раскопки: это два федеральных института и две частные организации. Их вполне пока достаточно», — заключил Маслов.