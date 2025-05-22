В Гвардейске суд обязал жильцов убрать камеру видеонаблюдения с фасада дома

Гвардейский районный суд обязал жильцов демонтировать камеру видеонаблюдения, самовольно установленную на фасаде многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Один из жильцов дома обратился в суд с иском к соседям о демонтаже системы видеонаблюдения и взыскании компенсации морального вреда. Осенью 2024 года два ответчика самовольно, без согласия остальных жильцов, установили камеру видеонаблюдения на фасаде дома, которая вела круглосуточную запись. По мнению истца, установка системы в месте общего пользования является вмешательством в частную жизнь его семьи, нарушает морально-этические нормы и посягает на честь и достоинство личности. «Поскольку незаконными действиями ответчиков по установке видеокамеры истцу были причинены нравственные и душевные страдания, просит взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.», — добавила пресс-служба.

Суд удовлетворил требования частично и обязал ответчиков демонтировать камеру видеонаблюдения. Кроме того, с них взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 3 тыс. Решение не вступило в законную силу.