В Калининграде выехавший на тротуар из-за ДТП автомобиль сбил ребенка

В Калининграде в результате столкновения автомобилей пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В понедельник в 12.25 на улице Платова в районе дома 22 столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар и совершил наезд на ребенка. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и направлен в медицинское учреждение.

Как позже уточнили в ГАИ, «43-летняя водитель автомобиля „Субару“ на перекрестке допустила столкновение с автомобилем „БМВ“ под управлением 44-летнего водителя, который следовал по главной дороге справа. От удара автомобиль „Субару“ отбросило на 13-летнего пешехода, которая находилась на тротуаре. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения».