Задержанных УФСБ за кибермошенничество шестерых жителей области заключили под стражу

В Калининграде взяты под стражу шестеро молодых людей — пятеро калининградцев и житель Светлогорска, обвиняемые в совершении преступлений в сфере компьютерной информации, а также против общественной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Одного из задержанных обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (передача сведений, содержащих персональные данные (страницы паспорта) граждан РФ) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений). Пятеро его подельников обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, — мошенничество в особо крупном размере, в результате которого потерпевшему был причинен ущерб в размере не менее 65 300 000 рублей, а также по факту осуществления сбора и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, группой лиц по предварительному сговору.

«По версии следствия, 19 мая 2025 года М. как руководитель структурного подразделения преступного сообщества на территории Калининградской области вовлек пятерых лиц, которые согласились доставлять сим-карты, оформленные с помощью незаконного полученных персональных данных граждан РФ без их ведома, на территории Калининградской, Свердловской, Московской областей, г. Москвы и Краснодарского края. Сим-карты были необходимы соучастникам для обеспечения работы устройств „Сим-бокс“, которые использовались при дистанционном мошенничестве, хищениях, незаконном использовании, сборе и передаче компьютерной информации и иных преступлениях. 21 мая 2025 года все шестеро были задержаны», — уточнили в суде.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что обвиняемые могут активно противодействовать органам предварительного следствия, скрыться от органов предварительного следствия и суда либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлениями Центрального районного суда от 23 мая 2025 года в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключили под стражу до 20 июля 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.