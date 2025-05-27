В Калининграде в ДТП пострадали две 16-летние девушки на электросамокате

Во вторник, 27 мая, в Калининграде произошло ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 14:38 в районе дома 32 на Ленинском проспекте. На нерегулируемом пешеходном переходе электросамокат врезался в бок автомобиля. В результате ДТП пострадали две 16-летние девушки: водитель и пассажир самоката. Они направлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.