На Куршской косе ликвидировали возгорание

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На Куршской косе во вторник вечером ликвидировали возгорание. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе национального парка, предварительная причина происшествия — человеческий фактор.

«В окрестностях пос. Рыбачий вблизи кафе „У моря“ горело 300 квадратных метров лесной подстилки. Сигнал поступил в 18:10, через полчаса место возгорания было локализовано. В 19:15 ликвидировано. Благодаря профессионализму сотрудников национального парка удалось избежать пожара», — сообщили в пресс-службе.

Национальный парк напоминает, что на его территории с 15 марта 2025 года введен пожароопасный период. Любое возгорание может привести к серьезным последствиям, поскольку постоянный ветер способствует моментальному распространению огня, может начаться верховой пожар самой сложной степени тушения. «Подобной силы пожар разгорелся вблизи пос. Морское в июле 2014 года — его последствия устраняются до сих пор», — отметили в национальном парке. Кроме того, пожары приводят к гибели редких и ценных пород растений, а также фауны Калининградской области.

В национальном парке строго запрещено разводить костры, пользоваться открытым огнем можно лишь в мангале в специально отведенных для этого местах. Размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Наблюдение ведется круглосуточно, в том числе с помощью видеонаблюдения и космического мониторинга системы ИСДМ Рослесхоза.

Если вы стали свидетелем возгорания или иного нарушения на территории национального парка, звоните 310001.

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