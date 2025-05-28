23-летний калининградец получил срок за мошенничество с «Пушкинскими картами»

23-летний житель Калининграда приговорен к лишению свободы за мошенничество с «Пушкинскими картами». Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что в апреле 2022 года калининградец с подельником, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, зарегистрировал на платформе «РRО.Культура.РФ» пять ИП и разместил фиктивные сведения о проведении экскурсионных программ и культурных мероприятий на территории региона. Затем злоумышленник осуществил онлайн-продажу билетов на них путем списания бюджетных средств с «Пушкинских карт». В результате Минкульту РФ был причинен материальный ущерб в размере 14 млн 875 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Приговором Центрального районного суда Г. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного причиненный материальный ущерб в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.