В Калининграде мотоциклиста оштрафовали за движение по тротуару у детской площадки (видео)

В Калининграде привлекли к ответственности мотоциклиста за езду по тротуару. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Было установлено, что водитель мотоцикла допустил грубое нарушение ПДД на проспекте Мира, 15, в непосредственной близости от детской площадки на территории стадиона «Балтика». Нарушитель был установлен, в отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару. 38-летний водитель оштрафован.