Сбил и уехал: СК возбуждает дело по факту наезда электросамоката на калининградку

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамоката на женщину в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как ранее сообщала пресс-служба ГАИ, мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 32-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. ДТП случилось 29 мая в 19 часов 10 минут на ул. Лесопарковой в районе дома № 59. Пострадавшая получила телесные повреждения. Личность виновника устанавливается

Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.