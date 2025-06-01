При обрушении моста на поезд в Брянской области погибли трое, десятки ранены

При обрушении моста на поезд в Брянской области погибли трое, десятки ранены
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Число погибших при обрушении моста под Брянском выросло до семи
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В Брянской области на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. О том, что ЧП произошло 31 мая в 22 часа 50 минут, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. Количество пострадавших выясняется. На месте работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

В ночь на 1 июня пресс-служба МЧС России сообщила, что в результате обрушения моста пострадал 31 человек, из них трое погибли и 28 направлены в лечебные учреждения.

«К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим». Позднее он добавил, что для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи.

«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — написал в своём телеграм-канале глава региона.

Версии, которые предлагают следователи СК РФ, пока не озвучивались. Ряд телеграм-каналов уверяет, что обрушение произошло в результате подрыва одной из опор моста.

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