Число погибших при обрушении моста под Брянском выросло до семи

Число погибших в результате обрушения моста на поезд в Брянской области выросло до семи человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«На месте происшествия в Выгоничском районе, к сожалению, есть погибшие, — написал он. — По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения».

Аварийно-спасательные работы, как уверяет глава региона, на месте продолжаются.