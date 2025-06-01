СКР назвал причины обрушения мостов в Брянской и Курской областях

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Мост в Брянской области был подорван, что привело к его обрушению. Взрыв также стал причиной схода состава с рельсов в Курской области ночью 1 июня. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ещё одно ЧП на железной дороге ночью 1 июня произошло в Железногорском районе Курской области. Около 3 часов ночи там также произошёл подрыв моста. Из-за этого проходящий железнодорожной состав сошёл с рельсов и упал на автодорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.

«Уголовные дела по этим происшествиям Председатель СК России поручил расследовать следователям Главного следственного управления ведомства. В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила Петренко.

Напомним, 31 мая в 22 часа 50 минут произошло обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в катастрофе погибло семь человек.

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