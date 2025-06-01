Минобороны РФ заявило об атаках FPV-дронов в Сибири и на Дальнем Востоке

Министерство обороны РФ заявило об атаках на аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской областях, в Сибири (Иркутской области) и на Дальнем Востоке (Амурской области). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.



«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, — говорится в сообщении. — На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники».

Минобороны сообщает, что возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны.