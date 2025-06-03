Прокуратура взыскала компенсацию в пользу девочки, которую ударил сожитель матери

По иску прокурора Гвардейского района суд взыскал компенсация морального вреда в пользу школьницы, которую ударил сожитель ее матери. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2024 года нетрезвый 40-летний житель Гвардейского района несколько раз ударил 13-летнюю дочь своей сожительницы. В пользу несовершеннолетней прокуратурой взыскано 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Кроме того, мужчина осужден по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) с назначением наказания в виде 3 месяцев исправительных работ.