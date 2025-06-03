УМВД: калининградку подозревают в избиении школьной медсестры до сотрясения мозга

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В отношении жительницы Калининграда возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении побоев школьной медсестре. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

59-летняя медицинская сестра одной из школ города обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избила мать ученика. Участковыми уполномоченными полиции предварительно установлено, что подозреваемая пришла в кабинет пострадавшей с требованием вернуть медкарту своего ребенка и удалить данные школьника из электронной базы. В ходе словесного конфликта женщина начала наносить медработнику удары руками. У потерпевшей диагностирована закрытая травма головы и шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга и кровоподтёки.

В отношении подозреваемой дознавателем возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. На время следственных действий злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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