В Черняховске невролог военного госпиталя обвиняется в получении взятки

В суд поступило уголовное дело в отношении заведующего неврологическим отделением военного госпиталя в Черняховске. Его обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, 11 марта 2025 года врач предложил военнослужащему за вознаграждение внести недостоверные сведения в отчетную медицинскую документацию, изменив степень полученного им ранения на тяжкое, чтобы получить выплаты в размере 3 млн руб. вместо положенного 1 млн. На следующий день военный, действуя под контролем правоохранительных органов, прибыл в кабинет врача и передал ему 500 тыс. руб.

Действия врача следствием квалифицированы по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ как получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия. Решается вопрос о назначении судебного заседания.