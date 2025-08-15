В Черняховске врача военного госпиталя осудили за получение взятки

Заведующего неврологическим отделением военного госпиталя Черняховска осудили за получение взятки в размере 500 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба суда, он предложил военнослужащему за денежное вознаграждение внести недостоверные сведения в отчетную медицинскую документацию.

Мужчина предложил пациенту изменить степень полученного им ранения на тяжкое, чтобы получить выплаты в размере 3 млн руб. вместо положенного 1 млн. 12 марта военнослужащий, действуя под контролем правоохранительных органов, прибыл в кабинет врача и передал ему денежные средства в размере 500 тыс. руб.

Действия врача судом квалифицированы по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ как «получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия». К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес частичное признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, а также состояние здоровья подсудимого и его супруги.

Приговором Черняховского городского суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в размере двукратной суммы взятки и с лишением права занимать «должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в ВС РФ сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Приговор не вступил в законную силу.

