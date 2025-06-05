СМИ: в Воронежской области подорвали железную дорогу

В Воронежской области подорвали железную дорогу на 725-м км между станциями Евдаково и Сагуны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Вести Воронеж».

Повреждения заметил машинист одного из составов. Схода вагонов и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в одном направлении. В частности, пришлось остановить пассажирский поезд сообщением «Калининград — Адлер», пишут «Вести Воронеж».