СМИ: в Воронежской области подорвали железную дорогу

В Воронежской области подорвали железную дорогу на 725-м км между станциями Евдаково и Сагуны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Вести Воронеж».
Повреждения заметил машинист одного из составов. Схода вагонов и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в одном направлении. В частности, пришлось остановить пассажирский поезд сообщением «Калининград — Адлер», пишут «Вести Воронеж».«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.