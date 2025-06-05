СМИ: ж/д пути под Воронежем подорвали перед прохождением поезда из Калининграда

Подрыв железнодорожных путей в Воронежской области был совершён перед прохождением поезда сообщением «Калининград — Адлер», в котором находилось 495 пассажиров. Повреждение поезда удалось предотвратить благодаря действиям машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение. Об этом сообщают «Вести Воронеж» и пресс-служба ФСБ.

«Все обстоятельства произошедшего расследуются. Проводится осмотр места происшествия. По первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье „терроризм“», — добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл на 725-м км между станциями Евдаково и Сагуны. Как сообщает ФПК, из-за подрыва задерживается 21 пассажирский поезд. Кроме того, задерживаются пять поездов компании «Гранд Сервис Экспресс».

«После проверки инфраструктуры открыто движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути. Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов», — сообщает РЖД.