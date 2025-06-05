«Продление полиса» закончилось для 28-летней калининградки потерей 2,3 млн

28-летняя жительница Калининграда под предлогом продления медицинского полиса перевела мошенникам более 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Девушке позвонил неизвестный и сообщил, что срок действия её медицинского полиса истёк, после чего порекомендовал обратиться в медучреждение. Вскоре ей позвонил «сотрудник банка» и рассказал, что по её карте подана заявка на оформление кредита. Чтобы заблокировать операцию, он предложил оформить новую кредитную карту. Спустя время девушке позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Мужчина сообщил заявительнице, что она стала жертвой мошенников, и настоятельно рекомендовал перевести все денежные средства на «безопасный» счёт, чтобы уберечь их от злоумышленников. Заявительница, поверив мошенникам, отправила денежные средства на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».