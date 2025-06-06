В центре Калининграда произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие (фото)

В пятницу, 6 июня, в центре Калининграда произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, около 18:20 на Ленинском проспекте, в районе дома № 17, автомобиль «Форд» столкнулся с маршруткой. В результате аварии две пассажирки маршрутки, 1959 и 1963 годов рождения, были доставлены в медицинское учреждение.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляет пресс-служба.